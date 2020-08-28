Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 9. bölümde neler oldu?

FOX Tv'nin sevilen dizisi Bay Yanlış, 9. bölümü ile seyircilerle buluşuyor. İzleyicilerin beğenisini toplayan Bay Yanlış'ta başrolü Can Yaman ve Ezgi Gürel paylaşıyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Yeni fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?