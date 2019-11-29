Chef's Arena Batuhan Piatti kaç yaşında? Batuhan Piatti kimdir, nereli?

Batuhan Piatti kimdir, nereli? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Chef’s Arena adında yeni bir yemek programı başlıyor. Chefs Arena 1. bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük ilgi gördü. 30 Kasım Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Chef’s Arena yarışmasında şefler Pınar İshakoğlu ve Sinan Budeyri olurken, mutfağın patronu ise Batuhan Piatti Zeynioğlu olacak.Batuhan Piatti kimdir, nereli? merak ediliyor. İşte yanıtı..

BATUHAN PİATTİ KİMDİR?

Chefs Arena'da patron olarak anılan Batuhan Piatti Zeynioğlu 1975 dünyaya gelmiştir. İsimlerinden de anlaşaılacağı üzere yarı Türk yarı İtalyan kökenlidir. Babası Türk olan Batuhan Piatti Zeynioğlu, ilk adını Türkçe, ikinci adını ise İtalyan olan annesi dolayısıyla almıştır.

ÜNLÜ ŞEFİN OĞLU

Daha önceden yazmış olduğu yemek kitabı ve düzenlendiği yemek programları ile, hazırladığı lezzetli yemekler, yaptığı yorumlar ile tanınan Donatella Piatti'nin oğlu olan Batuhan Piatti Zeynioğlu, annesi gibi başarılı bir şeftir.

EĞİTİM HAYATI

Batuhan Piatti Zeynioğlu, İtalyanın floransa Kentinde Turizm ve Gastronomi eğitimi gördü. Aynı zamanda annesinden eğitim gören Batuhan Piatti, 4-5 yaşlarından annesi ile yemek yapmaya başlayarak yemeklere merak salmıştır.

Mesleği neden seçtiğine dair sorulan soruya usta şef annesinin kendisine söylediği "Yemek yapmayı seviyorsan, mutsuz bir avukat olacağına mutlu bir aşçı ol" sözleriyle karşılık veriyor.

Zeynioğlu, küçüklükten beri tava sallamak ve bıçakla oynamayı sevdiğini anlatıyor. Mutfak işlerinin kolay olmadığını ama keyifli olduğunu kaydeden Batuhan Piatti, mutfağın bir hiyerarşisi olan, askeri disiplinle yönetilen bir alan olduğunu söylüyor.

İl kariyerine Milano'daki Four Seasons otelinde başlayan Batuhan Piatti Zeynioğlu, İtalya'nın Capri Adası'nda, Kanarya Adaları'nda Las Palmas'ta ve Venezüella'da bir süre çalışmış.

Uzun bir süre yurt dışında kalan hatta 16 yaşından 29 yaşına kadar İtalya'da yaşamını sürdürmüş olan Piatti, daha sonra Türkiye'ye dönmüş ve evlenip çocuk sahibi olunca Türkiye'de yaşama kararı almıştır.

Show TV'de yayınlanan Master Chef programında yarışmacılara karşı kullandığı sert üslubuyla tartışmalara neden olan ünlü şef Batuhan Piatti, şimdi yeni bir programla geri dönüyor. Zeynioğlu, Kanal D ekranlarına Chefs Arena ile geri dönüyor.