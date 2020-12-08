Survivor 2021'in kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Cemal Hünal, Barış Özbek ve Öykü Çelik'in ardından Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021'e gideceği iddia edildi. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya Survivor 2021'de mi? İşte tüm merak edilenler..

BATUHAN KARACAKAYA SURVİVOR 2021'DE Mİ?

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde 'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın, 'Survivor 2021' kadrosunda yer alacağını açıklamıştı.

Öykü Çelik'in de 'Survivor 2021' kadrosuna katıldığı iddia edilmişti. Şimdi ise Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda olduğu konuşuluyor.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 doğumludur. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

BATUHAN KARACAKAYA FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012