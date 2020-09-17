Bat yemeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Bat yemeği tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Bat yemeği tarifi merak konusu oldu. Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olarak Bat yemeği seçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda, Bat yemeği nasıl yapılır sorusunu akıllara getirdi.

BAT YEMEĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağısu

1/2 su bardağıince bulgur

1 yemek kaşığıdomates salçası

1 yemek kaşığıbiber salçası

1 adet orta boy domates

1 adet sivri biber

1 adet küçük boy kuru soğan

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limon

BAT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Mercimeği yıkadıktan sonra tencereye alarak 2,5 su bardağı su ile haşlayın.

Ocaktan aldıktan sonra ince bulguru ekleyin ve yumuşayıncaya kadar bekletin.

Bu sırada soğan, domates ve biberi küçük küçük doğrayın, maydanozu kıyın.

Salçaları karıştırarak 1 çay bardağı suda çözdürün.

Doğradığınız sebzeleri, salçalı suyu, tuzu, karabiberi ve 1 adet limonun suyunu mercimek ve bulgurların üzerine ekleyin, güzelce karıştırın.

Hazırladığınız bat yemeğini salamura asma yapraklarıyla servis edin.