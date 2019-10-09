'Başkomutan'ın yanındayız'

Türkiye’nin Suriye’deki PKK unsurlarına yapmayı planladığı operasyon öncesinde Türk ekonomisini yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a tepkiler çığ gibi büyüyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri de Trump’ın bu tehditkar sözlerine kayıtsız kalmadı.

TUĞÇE KAZAZ

Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek.

ALİŞAN

Türk milleti ordusunun yanında… Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip Çanakkale’de, Sakarya’da, destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız.

IŞIN KARACA

Isıracak köpek havlamaz Donald! Ekonomimizi tehdit ederek sadece burada oturacağımızı ve sizi izleyeceğimizi mi düşünüyorsunuz. Türkiye’nin ve toplumumuzun ne kadar güçlü olduğu hakkında hiçbir fikrin yok!

CENK EREN

Küstahça ülkemi tehdit eden ABD’ye karşı devletimin, ordumun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayım.

CÜNEYT ARKIN

Eyy Amerika, sen bizi ne sandın lan… Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unutmazsın tabii. Türk halkı bir gün omuz omuza, el ele bir araya gelecek, eğitimin bilimin sanayileşmenin tarımın bütün sorunlarını halledip çağdaş uygar bir devlet olarak uluslararası dünyada yerini alacaktır. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır.