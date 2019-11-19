Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7216
  • 6,337
  • 270.123
  • 107496
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Başı belaya giren Ece Erken isyan etti! 'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'

Başı belaya giren Ece Erken isyan etti! 'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'

Başı belaya giren Ece Erken isyan etti! 'Şerefsizlik bu kadar kolay mı"'

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken'in ıcloud hesabı çalındı. Sosyal medya üzerinden isyan eden Erken, 3800 videosunun silindiğini dile getirdi ve Hacker'lardan yardım istedi.

Instagram hesabından videolar yayınlayan Ece Erken, "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." sözleriyle isyan etti.


Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hande Erçel'den takdirlik hareket!
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu
<p>İstanbul´da daha önce Küçükçekmece Gölü’nde görülen su samurları bu kez Yenikapı ve Zeytinburnu S

Sahilde Su Samuru Gören Vatandaş Şaşırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

3 günde yapılıyor! Yiyen kışın üşümüyor

İstanbul'da görenler şaşkına döndü! 'Önce kedi sandım'