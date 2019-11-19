Başı belaya giren Ece Erken isyan etti! 'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'

Instagram hesabından videolar yayınlayan Ece Erken, "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." sözleriyle isyan etti.