Başak Kıvanç'a bebek gibi bakıyor

Zatürre olduğu ortaya çıkan ve bu haberle hayranlarını sevindiren oyuncu, Kemerburgaz’daki evlerinde tedavisine ve karantinaya devam ediyor.

Doktorunun talimatlarına birebir uyan oyuncuya en büyük destekçisi eşi Başak Dizer... Tatlıtuğ’un her şeyiyle bizzat ilgilenen Dizer, yemekleri de kendisi yapıyor.

15 GÜN KARANTİNADA



Corona virüs testi negatif çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şu açıklamayı yapmıştı;

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım.

Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim. Yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir..

Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah’tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.

Hürriyet