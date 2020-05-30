Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Bas Gaza filmi hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bas Gaza filmin’nin başrollerinde Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas yer alıyor, yönetmenliği ise Antonio Negret üstleniyor. Filmde araba hırsızı kardeşler, son soygunlarında baltayı taşa vuruyor. Bas Gaza filmine dair tüm detaylar haberimizde..

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır…

BAS GAZA FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?



Bas Gaza filmi oyuncuları arasında; Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss, Freddie Thorp ve Clemens Schick yer alıyor.