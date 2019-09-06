Barış Yurtçu ve Deniz Baysal bu akşam evleniyor! İşte ilk kareler...

Uzun süredir aşk yaşayan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, bugün evleniyor. Baysal ile Yurtçu, bu akşam İzmir'de gerçekleşecek törenle nikah masasına oturacak.

Deniz Baysal, ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı tören öncesi hazırlık fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Baysal, fotoğrafın altına "Başlayalım bakalım" notunu düştü.