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  3. Barış Yurtçu ve Deniz Baysal bu akşam evleniyor! İşte ilk kareler...

Barış Yurtçu ve Deniz Baysal bu akşam evleniyor! İşte ilk kareler...

Barış Yurtçu ve Deniz Baysal bu akşam evleniyor! İşte ilk kareler...

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile oyuncu Deniz Baysal, bu akşam nikah masasına oturacak. Düğünden ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Uzun süredir aşk yaşayan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, bugün evleniyor. Baysal ile Yurtçu, bu akşam İzmir'de gerçekleşecek törenle nikah masasına oturacak.

Deniz Baysal, ailelerinin ve yakın dostlarının katılacağı tören öncesi hazırlık fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Baysal, fotoğrafın altına "Başlayalım bakalım" notunu düştü.

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