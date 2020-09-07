Barış Üregül ile eski eşi Asyan Engin arasında bitmek bilmeyen takı davası!

Barış Üregül, 2017 yılında şarkıcı Asya Engin ile evlenmişti. Tarafların evlilikleri “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle 6 ay önce sona erdi. Asya Engin boşanmanın ardından düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek iki ay önce yeni dava açtı.

Hürriyet'in haberine göre; Dava dilekçesinde Engin’in avukatı, “Tüm altınlar davalı Barış Üregül tarafından alınarak şahsi kasasına konulmuştur. Üregül’de olan ve kanunen Asya Engin’e ait olan iki adet beşlik Ata altını, iki adet 2.5 Ata altını, 14 adet Ata altını, 17 adet yarım Ata altını ve bir adet 18 ayar yaklaşık 20 gram bileziğin kendisine iadesine, bu mümkün değilse nakdi olarak değerinin iadesine karar verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÜVEY BABASI TÜM EŞYALARI GÖTÜRDÜ

Barış Üregül’den de eski eşinin açtığı davaya avukatı aracılığıyla yanıt geldi: “Düğünde takılan takıların Barış Üregül’de olduğunu da, altınların sayısı, tutarı, niteliği ve niceliğini de kabul etmiyoruz. Davaya konu ziynet eşyaları Asya Engin’e ait olup davacının mal varlığı içinde yer almaktadır. Takılar Barış Üregül’de hiçbir zaman da bulunmamıştır. Davacı evden ayrılırken üvey babası aracılığı ile ziynet eşyaları dâhil olmak üzere tüm eşyalarını almıştır.”