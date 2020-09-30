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30 Eylül 2020 Çarşamba 16:18 | Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı'dan ekranlara dönüş müjdesi

Barış Murat Yağcı'dan ekranlara dönüş müjdesi

'Survivor' yarışmasında ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağcı, ekranlara döneceğini müjdeledi.

'Survivor 2020'nin finalistlerinden Barış Murat Yağcı, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Motorunu park eden oyuncu, bir andan hayranlarının arasında kaldı. Üç kişilik arkadaş grubu, Barış motorunu park eder etmez etrafını sardı.

Hayranlarının fotoğraf istediğini geri çevirmeyen Yağcı, poz verdikten sonra bir prodüksiyon şirketine girdi. Yakışıklı oyuncu, "Yeni bir proje anlaşmasına geldim. Çok güzel bir proje ekran karşısına çıkacağım" dedi.

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