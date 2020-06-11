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  3. Barış Murat Yağcı, Survivor tarihinde bir ilke imza attı!
11 Haziran 2020 Perşembe 12:17 | Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı, Survivor tarihinde bir ilke imza attı!

Barış Murat Yağcı, Survivor tarihinde bir ilke imza attı!

Survivor'da sevilen yarışmacılardan olan Barış Murat Yağcı, yarışmada uygulanan SMS oylamasında üst üste sekiz kez birinci olan ilk yarışmacı oldu.

‘Kocamın Ailesi’, ‘Kiralık Aşk’ ve ‘Şevkat Yerimdar’ dizisinde ve ‘Sosyetik Gelin' filminde canlandırdığı karakterlerle ismini duyuran Barış Murat Yağcı, yaşadığı sakatlıklara rağmen, performans sıralamalarında liderliğini korumasını bildi.. ‘Survivor 2020’ yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı, 8. defa üst üste SMS birinciliğiyle Survivor ‘da bir ilke imza attı.

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