Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?

Model ve oyuncu Barış Murat Yağcı, magazin gündeminde araştırılan isimler arasında yer aldı. Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? sorusunun yanıtını merak ediliyor. Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk yapan Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 Ünlüler Takımı kadrosunda yer aldı. Yağcı ""Duydum ki herkes çok iddialıymış. Ben sadece katılmak için değil, tarih yazmaya geldim." diyor. İşte Barış Murat Yağcı ile ilgili merak edilenler...



BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Anne- babası küçük yaşlarda ayrılan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi.

İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Modellik konusunda onu ilk keşfeden ‘Yer Gök Aşk’ dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu. Modellik konusunda onu ilk keşfeden ‘Yer Gök Aşk’ dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu ve marka danışmanı Selim Akar sayesinde objektifle tanıştı. Fashion Week’te yer aldı. Çeşitli markaların katalog çekimlerine katıldı. Bu sırada Best Model yarışmasına girdi.

İlk 20’ye kadar kaldım ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve İsviçre’de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.