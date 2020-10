Barış Murat Yağcı ilk kez konuştu! Nisa Bölükbaşı'yla aşk iddialarını yalanladı

'Survivor 2020' boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın, yarışma sonrası samimi görüntüler vermesi hayranlarının kafasını karıştırmıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen ikiliden sessizliğini bozan ilk isim Barış Murat Yağcı oldu.

Tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı. Menajerinin sert olduğunu söyleyen Barış Murat Yağcı, “Biriyle görüntülenme işi tamamen kişinin kendi tercihi. Adının önünde 'birinin eski sevgilisi' takısının konulmasını istemem. Benim hiçbir zaman böyle bir beklentim olmadı" dedi.

Fly Paparazzi'nin haberine göre; Survivor Barış, "Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir. Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Barış Murat Yağcı, "Survivor'a bir daha gider misiniz?" sorusuna, "All Star bu sene olmayacak. Seneye Acun abiyle (Ilıcalı) konuşuruz. Olmayacak diye bir şey yok. Acun abinin ikna kabiliyeti çok yüksek, bir lafıyla birçok şey değişir. Her şeyin tadında olması güzel. İkinciye gittiğimizde aynı heyecan olamayabilir. Her şey bir kereye mahsus, deneme amaçlı güzel" ifadelerini kullandı.