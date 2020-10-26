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  • Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte ev tuttu iddiası
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:33 | Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte ev tuttu iddiası

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte ev tuttu iddiası

Survivor 2020 yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başladıkları konuşulan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Barış Murat Yağcı aşk iddialarını yalanlasa da dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yağcı ve Bölükbaşı’yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için Beşiktaş’ta ev kiraladı. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirasının ise 7 bin lira olduğu öne sürüldü.

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