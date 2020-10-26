Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı birlikte ev tuttu iddiası

Barış Murat Yağcı aşk iddialarını yalanlasa da dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yağcı ve Bölükbaşı’yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için Beşiktaş’ta ev kiraladı. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirasının ise 7 bin lira olduğu öne sürüldü.