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28 Kasım 2020 Cumartesi 14:19 | Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı hakkında şok iddia

Barış Murat Yağcı hakkında şok iddia

Sosyal medya hizmeti veren Yunus Sedat Aydın, Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hakkında flaş bir suçlamada bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre; Yunus Sedat Aydın isimli bir şahıs, Barış Murat Yağcı'nın Survivor boyunca kendisinden destek almak için anlaştığını fakat ödeme yapmadığı iddiasında bulundu.

Aydın, “Cebimden ödediğim toplu SMS’ler ve reklamlar ile desteklediğim bu şahıs, yarışma sonrası benimle irtibatını kopardı. Bu konu yargıya intikal edecek ” şeklinde açıklama yaptı. Bu iddia sonrası Barış Murat Yağcı'nın ne diyeceği merak konusu oldu. 

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