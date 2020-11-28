Barış Murat Yağcı hakkında şok iddia

Snob Magazin'in haberine göre; Yunus Sedat Aydın isimli bir şahıs, Barış Murat Yağcı'nın Survivor boyunca kendisinden destek almak için anlaştığını fakat ödeme yapmadığı iddiasında bulundu.

Aydın, “Cebimden ödediğim toplu SMS’ler ve reklamlar ile desteklediğim bu şahıs, yarışma sonrası benimle irtibatını kopardı. Bu konu yargıya intikal edecek ” şeklinde açıklama yaptı. Bu iddia sonrası Barış Murat Yağcı'nın ne diyeceği merak konusu oldu.