Barış Arduç'un Çukur'dan neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Barış Arduç geçtiğimiz sezon pandemi sebebiyle ara veren Çukur dizisinde bir bölüm yer almıştı. Yeni sezonda ise 6 bölüm dizide yer aldı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde oynadığı karakter Arık Böke’nin ölümüyle diziden ayrıldı. Barış Arduç’un Çukur’dan neden ayrıldığı ise ortaya çıktı.

Aslında onun bu kadar erken Çukur dizisinden ayrılmasını kimse beklemiyordu. Cumali’nin vurduğu Arık Böke karakteri, diziye hızlı bir giriş yapmış ve yeni sezonda Çukur’un belalısı olarak görülmekteydi.

Barış Arduç’un gidişi baştan bu şekilde mi planlandı bilinmez ama yeni bir diziyle anılmaya başlaması “Acaba Çukur’dan bu yüzden mi ayrıldı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre, O3 Medya’nın yapımcılığını üstleneceği dizi, Netflix için çekilecek.

Son dönemde pek çok oyuncu gibi dijiali tercih ettiği anlaşılan Barış Arduç’un yanı sıra dizide rol alacak isimler arasında uzun süredir ekranlarda olmayan Gökçe Bahadır’ın da adı geçiyor.

Kulis bilgisine göre Kod adı Kulüp olan dizide, şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde Mehmet karakteriyle yer alan Salih Bademci de yer alacak.