Barış Arduç ve Gupse Özay çifti aylar sonra ortaya çıktı

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, Tophane-i Amire’de kapılarını açan BASE 2020 sergisini gezdi. Snob Magazin'in özel haberine göre; “Uzak Yakın” temasıyla 20-25 Kasım tarihleri arasında sanatseverlere açık olacak sergiyi gezen ünlü çift, aylar sonra görüntü vermiş oldular.

Evliliklerinin güzel gittiğini söyleyen ünlü çift, sanata olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. ‘Kod Adı: Kulüp’ adlı dizide yer alacak olan Gupse Özay, dizi setinin ocak ayında start alacağını söyledi. Gupse Özay ve Barış Arduç'un sergi sonrası romantik anları objektiflere böyle yansıdı.