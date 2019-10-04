Kuzgun dizisi final mi yapıyor? Flaş gelişme!

Yönetmenliğini Fiker Kadıoğlu ve Murat Aksu’nun üstlendiği, senaryosu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun dizisi, ikinci sezonuyla geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başladı. Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in üstlendiği diziyle ilgili son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

FİNAL YAPIYOR!

20. bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuzgun dizisinin, ani bir gelişmeyle 21. bölümde final yapılmasına karar verildi. Dizinin neden final yaptığı henüz bilinmezken, kötü haberi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.