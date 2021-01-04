Barış Arduç kimdir, kaç yaşında? Barış Arduç nereli eşi Gupse Özay kimdir?

Barış Arduç'un hayatına dair bilgiler magazin gündeminde yaşanan yeni gelişmeler ile birlikte ismi yeniden merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezon Barış Arduç, Arık Böke Erdenet ismiyle Çukur dizinin kadrosuna dahil olmuştu. Oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Barış Arduç kimdir, kaç yaşında, nereli eşi Gupse Özay kimdir?

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre’nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

Gölcük’te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu’ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile’de cankurtaran olarak çalıştı.

Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.

Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi projelerde yer alan Barış Arduç şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizinde Kuzgun karakterine hayat vermektedir. Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.

Barış Arduç'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)

2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)

2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)

2011 – Pis Yedili (TV Dizisi)

GUPSE ÖZAY KİMDİR

Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 İzmir doğumlu Türk oyuncu ve senarist.

Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır. TRT’den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı.