Barış Arduç hayranlarına müjde! Çukur dizisiyle ekranlara dönüyor

Kuzgun'un ardından herhangi bir projede yer almayan Barış Arduç, Çukur dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Başarılı oyuncu Koçovalılar'ın büyük düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet'in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre’nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

Gölcük’te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu’ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile’de cankurtaran olarak çalıştı.

Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

2015 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır. Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.

BARIŞ ARDUÇ'UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)

2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)

2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)

2011 – Pis Yedili (TV Dizisi)