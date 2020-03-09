Barış Arduç Arık Böke Erdenet karakteri ile Çukur'da! Barış Arduç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Barış Arduç nereli, kaç yaşında? sorusu yoğun olarak aratılıyor. Sevilen oyuncu Barış Arduç Show Tv’nin başarılı dizisi Çukur’un kadrosuna dahil oldu. Dizide Koçovalıların büyük düşmanı Çağatay Erdenet’in küçük kardeşini oynayan Arduç ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yakışıklı oyuncu en son Kuzgun dizisiyle başarılı bir performansa imza atmıştı. Haberimiz içerisinden Barış Arduç ile ilgili merak edilen her şeye ulaşabilirsiniz.



BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 yılında anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre’nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Fatsalı olan Barış Arduç 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşamış, 1995 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştır.

Arduç, Gölcük’te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu’ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile’de cankurtaran olarak çalıştı.

Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.

Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi projelerde yer alan Barış Arduç şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizinde Kuzgun karakterine hayat vermektedir. Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.

Barış Arduç'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Çukur (Arık Böke Erdenet) (TV Dizisi)

2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)

2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)

2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)

2011 – Pis Yedili (TV Dizisi)