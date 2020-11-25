Baraj'ın Zahra'sı İman Casablanca'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

Şimdilerde Baraj dizisinde oynayan İman Casablanca, kapak olduğu Hola dergisinde de ülkemize övgüler yağdırdı.

Casablanca, Fas’ta ve Fransa’da yayınlanan dergi için verdiği röportajda; Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini ve hayatına burada devam etmek istediğini açıkladı.

Türkiye’nin, İslam ülkeleri için çok önemli bir rol model olduğunu da ifade eden İman Casablanca, laiklik kavramının ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

Her fırsatta Türkiye’ye, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk insanına olan sevgisini dile getiren güzel oyuncu, 2016 yılından beri Türkiye'de yaşıyor.