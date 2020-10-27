Baraj'ın yıldızı Burak Yörük, iki yıl önce ayrıldığı Elif Aksu'yla barıştı

Burak Yörük, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı. Yakışıklı oyuncu, özel hayatı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre; eski sevgilisi Sibil Çetinkaya'yı ihanet ettiğine dair çıkan haberler hakkında konuşan Yörük, "Asla bir ihanet söz konusu değil. Biten ilişkiden sonra yeniden eski kız arkadaşımla (Elif Aksu) görüşmeye başladık. Eski kız arkadaşımla yeniden görüşmeye başladığımda ilişkim bitmişti zaten. Çıkan bu tür haberler bir kesim sosyal medya hesapları tarafından uydurulmuş şeyler" diyerek kendisini savundu.

Öte yandan Burak Yörük, yeniden birlikte olmaya başladığı Elif Aksu ile geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir villada düzenlenen partiye katılmıştı. Pandemiye rağmen kalabalık ev partisine katılan ve maskesiz dolaşan yakışıklı oyuncu tepki toplamıştı. Eleştirileri dikkate alan Burak Yörük bu kez maske taktı. Burak Yörük ve Elif Aksu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlar ilişkiyi ele vermişti.