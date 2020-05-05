Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan karantina pozları

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren 22 yaşındaki oyuncu, karantina günlerini evde geçiriyor. Bu süreçte Instagram hesabını da daha aktif kullanan Yılmaz, son zamanlarda en doğal hallerini yayınlıyor.Dün de evinin bahçesinde poz veren güzel oyuncu, fotoğrafına "Yağmurlu hava mı, güneşli hava mı? Sıcak mı, soğuk mu? An da kalmak mı, ders çıkarmak mı? Ego mu, şükran mı?" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde de takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Biran Damla Yılmaz ilginç itiraflarda bulunmuştu. Oyuncu, ilişkilerde genellikle terk eden taraf olduğunu ve yeni tanıştığı bir erkeğin ilk dişlerine baktığını söyledi. Yalnız olup olmadığı konusuna da yanıt veren Yılmaz, “Sevgilim yok” demişti.