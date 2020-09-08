Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz makyajsız haliyle büyüledi. Kırgın Çiçekler dizisindeki Eylül karakteriyle tanıdığımız Biran Damla Yılmaz şimdilerde Baraj dizisi ile gündeme geliyor. İşte güzelliği ile hayrete düşüren Biran Damla Yılmaz'ın makyajsız halleri...





BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.