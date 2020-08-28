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  3. Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu!
28 Ağustos 2020 Cuma 15:52 | Son Güncelleme:

Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu!

Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu!

Şimdilerde 'Baraj' dizisinde Nehir karakterine hayar veren oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın (23), Ulus'ta özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi. Snob Magazin'in haberine göre Yılmaz, operasyon sonrası evinin yolunu tuttu. Biran Damla Yılmaz, Baraj adlı dizide Burak Yörük ile başrolü paylaşıyor.

Öte yandan Biran Damla Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Öğretmen dizisinde başrol oynayan İlker Kaleli ile bir aydır beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenilmişti. Aşk iddialarını doğrulayan Kaleli ise Biran Damla Yılmaz'dan önce Burçin Terzioğlu'yla uzun süre aşk yaşamıştı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Güzel oyuncu, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

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