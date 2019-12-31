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  3. 'Baraj'ın Türkan'ı belli oldu! Burcu Kıratlı yerine Biran Damla Yılmaz'ı seçtiler

'Baraj'ın Türkan'ı belli oldu! Burcu Kıratlı yerine Biran Damla Yılmaz'ı seçtiler

'Baraj'ın Türkan'ı belli oldu! Burcu Kıratlı yerine Biran Damla Yılmaz'ı seçtiler

Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın başrollerini oynadığı ‘Baraj’ (1977) filminin dizi versiyonu için hazırlıklar sürüyor.

Yapımcılar Fatih Aksoy ve Yağmur Ünal, Türkan Şoray’ı canlandıracak kişiyi seçti. Şoray rolü için Burcu Kıratlı ve Biran Damla Yılmaz arasında kalan yapımcılar, Yılmaz’ı seçti. Tarık Akan için ise Kerem Bürsin’e teklif götürüldü. Oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. 

Genç oyuncu Türkan Şoray’ın oynadığı Asiye’yi canlandıracak. 


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