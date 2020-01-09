Baraj'ı reddeden Kerem Bürsin konuştu: Uzatmanın bir anlamı yok

Kararını beş gün önce açıklayan Bürsin, "Türkan Şoray'ın çok sevdiğim bir filmidir. Dizi versiyonu çekilecek projede, baraj inşaatında çalışan ustabaşı Nazım'ı canlandırmam istendi. Dizi çok güzel olacak ama yer almak istemiyorum. Uzatmamızın bir anlamı yok' dedi.

Türkan Şoray'ın hafızalara kazınan Azize karakterini, Biran Damla Yılmaz canlandıracak.