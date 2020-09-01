Baraj yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayında!

Baraj dizisi uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölüm çekimlerine ara verilen dizinin, en son 2. bölümü yayınlanmıştı. Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV üzerinden izleyici ile buluşan Baraj salı akşamları ilgiyle takip edilen diziler arasında yer alıyor. Dizi; 1977 yapım yılına ait, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın olduğu aynı adlı filmden bir uyarlama olarak yayın hayatına başlamıştı.

BARAJ YENİ SEZON BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV ekranlarından yayınlanan Baraj dizisi bu akşam yeni sezonu ile ekranlara gelecek. Korona virüsü salgınından dolayı dizi, yeni bölüm çekimlerini askıya almak durumunda kalmıştı. Baraj, 3. bölümü ile 1 Eylül Salı akşamı aynı saatinde FOX TV'de olacak.

Dizinin 3. bölümüne ait 1. ve 2. fragmanları ise yayınlandı.









BARAJ 2. BÖLÜMDE NE OLDU?

Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.



BARAJ OYUNCULARI