Kerem'e niyet Burak'a kısmet

Türkan Şoray ile Tarık Akan’ın başrollerini paylaştığı 1977 yapımı ‘Baraj’ filminin aynı adı taşıyan dizi versiyonunda son aşamaya gelindi. Fatih Aksoy ile Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Tarık Akan’ın rolü için Kerem Bürsin ile görüşülmüştü. Ancak Bürsin yurtdışıyla ilgili planları nedeniyle projeyi kabul etmezken Burak Yörük ile anlaşma sağlandı. Yörük, 4N1K dizisi ve filmlerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan Baraj’da Türkan Şoray’ın rolünü Biran Damla Yılmaz oynayacak.