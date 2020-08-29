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  3. Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz ilk kez konuştu! İlker Kaleli'yle aşkını itiraf etti
29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:40 | Son Güncelleme:

Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz ilk kez konuştu! İlker Kaleli'yle aşkını itiraf etti

Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz ilk kez konuştu! İlker Kaleli'yle aşkını itiraf etti

Baraj dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Biran Damla Yılmaz, aynı yapım şirketinin diğer dizisi Öğretmen'in başrolü İlker Kaleli'yle aşkını itiraf etti.

Biran Damla Yılmaz, muhabirlerin aşk soruları üzerine ilk kez konuştu. Magazin Hattı'na açıklamada bulunan Yılmaz, İlker Kaleli hakkında, "Güzel bir arkadaşlığımız var o da zaten gerekli açıklamayı yapmış. Özel hayatla ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. Hayatımdan gayet memnunum." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ikilinin bir aydır beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenilmişti.

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