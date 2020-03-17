Baraj dizisinin Tarık'ı Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli, kaç yaşında?

Burak Yörük nereli, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. 17 Mart Salı günü Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz gibi dizilerde yer alan yakışıklı oyuncu dizide Tarık karakteri ile karşımıza çıkıyor. Peki, Baraj dizisinin Tarık’ı Burak Yörük kimdir? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler…



BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine 2002'de "çocuk oyuncu" olarak başlayan Burak Yörük Beykent Üniversitesi'nin "Tiyatro bölümünde" eğitimine devam ediyor. Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı.Genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda vizyona giren "4N1K" filminde Barış Ozansoy karakteri ile kariyerine büyük bir adım atarak sinema dünyasına "Merhaba" dedi. Yörük ayrıca, aynı filmin devamı olan "4N1K-2"de rol aldı.

Burak Yörük Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandırıyor.

Burak Yörük'ün Oynadığı Diziler

Baraj / Tarık / 2020

4N1K / Barış / 2018

Ben Onu Çok Sevdim / Aydın Menderes / 2013

20 Dakika / Tayfur/ 2013

Biz Boşanıyoruz / Cancan / 2004

Burak Yörük'ün Oynadığı Filmler

4N1K 2 / Barış / 2018

4N1K / Barış / 2017