Baraj dizisinin Tarık'ı Burak Yörük kimdir? Burak Yörük nereli, kaç yaşında?
Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük'ün hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. “Burak Yörük nereli, kaç yaşında?” sorusunu aratan izleyiciler genç oyuncuyu daha yakından tanımak istiyor. Genç oyuncu dizide yakışıklı, karizmatik ve çapkın bir karakter olan Tarık'ı canlandırıyor. Haberimiz içerisinden “Burak Yörük kimdir?” sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Burak Yörük nereli, kaç yaşında? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. 17 Mart Salı günü Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandıran Burak Yörük ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz gibi dizilerde yer alan yakışıklı oyuncu dizide Tarık karakteri ile karşımıza çıkıyor. Peki, Baraj dizisinin Tarık’ı Burak Yörük kimdir? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler…
BURAK YÖRÜK KİMDİR?
Burak Yörük 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine 2002'de "çocuk oyuncu" olarak başlayan Burak Yörük Beykent Üniversitesi'nin "Tiyatro bölümünde" eğitimine devam ediyor. Yörük; Ben Onu Çok Sevdim, 20 dakika ve Biz Boşanıyoruz adlı dizilerde oynadı.Genç oyuncu, geçtiğimiz yıllarda vizyona giren "4N1K" filminde Barış Ozansoy karakteri ile kariyerine büyük bir adım atarak sinema dünyasına "Merhaba" dedi. Yörük ayrıca, aynı filmin devamı olan "4N1K-2"de rol aldı.
Burak Yörük Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Tarık karakterini canlandırıyor.
Burak Yörük'ün Oynadığı Diziler
Baraj / Tarık / 2020
4N1K / Barış / 2018
Ben Onu Çok Sevdim / Aydın Menderes / 2013
20 Dakika / Tayfur/ 2013
Biz Boşanıyoruz / Cancan / 2004
Burak Yörük'ün Oynadığı Filmler
4N1K 2 / Barış / 2018
4N1K / Barış / 2017