Baraj dizisinin Tarık'ı Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında?

Baraj dizisinin Tarık'ı Burak Yörük kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Baraj, 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Dizinin merak edilen isimleri arasında yer alan Burak Yörük ile ilgili merak edilenler haberimizde..

BARAJ'IN TARIK'I BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Burak Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı Biz Boşanıyoruz dizisi ile yaşamış; 20 Dakika ve Ben Onu Çok Sevdim dizilerinde ayrıca 4N1K 2 ve 4N1K sinema filmlerinde rol almıştır.

Şimdilerde FOX TV internet uygulaması FOX Play’de yayınlanan 4N1K dizisinde Barış karakterine hayat veren Burak Yörük 1.88 metre boyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur.

Burak Yörük’ün rol aldığı diziler:

2018 – 4N1K (Barış)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2013 – 20 Dakika (Tayfur)

2004 – Biz Boşanıyoruz (Cancan)

Burak Yörük’ün rol aldığı filmler:

2018 – 4N1K 2 (Barış)

2017 – 4N1K (Barış)

BARAJ DİZİSİ TARIK KİMDİR?

Tarık; 25-30 yaşlarında yakışıklı, çekici, karizmatik, kadınlar ve ilişkiler konusunda uzman sayılabilecek bilgiye ve yeteneğe sahip biridir. Sözcükleri kullanmadaki başarısıyla elde edemeyeceği kadının olmadığına inanır. Zamanını tavladığı zengin kadınların hayatlarına ortak olup paralarını yiyerek lüks içinde geçirmektedir. Sorumsuz ve vurdumduymazdır. Aşka inanmaz. Duygusallık ve romantizmi sadece amacına ulaşmak için kullanılır. Kadınlar ve lüks yaşam tutkusudur. Ancak parasını harcadığı bir kadının tekinsiz babası onu fark eder ve hem kızından uzaklaştırmak, hem de kızından yediği paraları geri ödetmek için onu sahibi olduğu baraj inşaatına gönderir. Nazım ustanın himayesine emanet eder. Tarık ait olmadığı bu ortamdan kaçmaya çalışır ancak tüm yollar Nazım’a çıkmaktadır. Nazım ile bir üstünlük mücadelesi başlar. Ve sonunda alacağı intikam ayağına gelir. Nazım yazıştığı kadına Tarık’ın fotoğrafını göndermiştir. Tarık’tan iki günlüğüne yerine geçmesini ister. Bu durumu kendi konforuna kullanan Tarık için, süreç içinde Nehir’e olan hislerinin aşka dönüşmesi her şeyi çıkmaza sokacaktır. Aşk ile ilk defa karşılaşan, üstelik bunu bir başkasının sevdiği kadına karşı hisseden Tarık için bildiklerini unuttuğu yeni bir macera başlayacaktır.