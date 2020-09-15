Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz sette güvende!

‘El birliğiyle bu zor günlerini atlatacağız’ diyen Biran Damla Yılmaz ardından ekledi: “Her şey güzel geçiyor. Evet kalabalık bir ortamda çalışıyoruz ama set ekibi gerçekten alınabilecek tüm önlemleri alıyor. Çalışanlara düzenli olarak testler uygulanıyor ve olabildiğince sosyal mesafe, maske ve el hijyenine dikkat ediyor herkes.”