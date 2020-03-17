Baraj dizisinin Nehir'i Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın hayatı Baraj dizisi izleyicileri tarafından araştırılıyor. 17 Mart Salı akşamı Fox Tv’de başlayan Baraj dizisi oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz da yer alıyor. Genç oyuncu dizide Nehir karakterini canlandırıyor. Kırgın Çiçekler ve Canevim gibi dizilerle tanınan genç oyuncu Baraj dizisinde genç, güzel ve dolandırıcı bir rol ile karşımıza çıkıyor. Peki, Baraj dizisinin Nehir’i Biran Damla Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler…



BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıktı. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk ve Canevim gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat vermektedir. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

Biran Damla Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler

2020 – Baraj (Nehir) (TV Dizisi)

2019 – Canevim (Ceylan Haksever) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 Aşk (Mizgin) (Sinema Filmi)

2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Nesrin) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Yasak (Esma) (TV Dizisi)