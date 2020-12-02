Baraj dizisine flaş transfer! Gizem Karaca denklemleri bozmaya geliyor

Senaryosunu Hasan Tolga Pulat’ın, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği “Baraj” dizisine sürpriz bir isim katılıyor. Salı akşamları FOX izleyicisiyle buluşan dizinin 17. bölümünden itibaren Gizem Karaca, “Bahar” karakterine hayat verecek.

BARAJ DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Nehir ve Nazım arasındaki aşkta güzel gelişmeler yaşanıyordu ki, araya giren Tarık, Nazım’ı hapse göndermek için cinayeti üzerine yıkmaya karar verdi. İşte bu zorlu süreçte Bahar karakteri, Nazım’ın suçsuzluğunu ispatlamak için hikayeye geliyor.

Bahar, Nazım’ın (Feyyaz Duman) avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve dikkat çekici bir avukat olan Bahar, hikayenin en kilit noktalarından birinde yerini alacak.

Kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk’un yanı sıra Nezaket Erden, İhsan İlhan, Batuhan Yüzgüleç gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran “Baraj”, heyecan verici bölümleriyle her Salı FOX’ta.