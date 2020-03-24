Baraj hangi filmden uyarlama? sorusunun yanıtı dizi izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Baraj, ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan dizi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler "Baraj dizisi hangi gün, hangi kanalda? Baraj hangi filmden uyarlama?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte merak edilenler..

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Fox TV'nin yeni dizisi Baraj, Salı günleri saat 20:00'de yayınlanıyor.

BARAJ HANGİ FİLMDEN UYARLAMA?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

1977 YAPIMLI BARAJ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Nazım, bir baraj inşaatında çalışan bir usta başıdır. Genç adam gönlünü mektup aracılığıyla iletişim kurduğu genelevde çalışan Aysel’e kaptırır. Ancak kendisini tanıtmaktan çekinen Nazım, iş arkadaşı Orhan’ı kendisi gibi gösterir. Bir gün Aysel’in inşaata gelmesi, işlerin karışmasına neden olur.

Oyuncular: Türkan Şoray, Tarık Akan, Suzan Avcı, Bilge Şen, Günfer Feray, Alev Altın, Saadet Gürses, Fatoş Tez

BARAJ DİZİSİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.