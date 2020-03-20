Baraj dizisi hangi gün? Baraj dizisi tekrarı ne zaman?

FOX TV, geçtiğimiz aylarda final yapan Kadın dizisinden doğan boşluğu Baraj dizisi ile doldurdu. 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan dizi izleyiciler tarafından beğeni topladı. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler ayrıca tekrar bölümlerinin de ne zaman yayınlandığını öğrenmek istiyor.

BARAJ DİZİSİ TEKRARI NE ZAMAN?

Baraj dizisi, Fox Tv yayın akışlarına göre; 21 Mart Cumartesi günü saat 13:15 ve 00:00'da, 22 Mart Pazar günü saat 16:30'da ekranlara gelecek.

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Baraj dizisinin yeni bölümü 24 Mart Salı günü saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında olacak.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan oynuyor.