Baraj dizisi bu akşam var mı? Baraj yeni bölüm neden yok? İşte Fox Tv yayın akışı

FOX Tv'nin yeni dizisi Baraj, Salı günleri ekrana geliyor. 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin uyarlaması olan dizi izleyiciler tarafından tam puan aldı. Dizinin 3. bölümü heyecanla bekleniyor. Ancak, dizinin yeni bölümü Fox 31 Mart yayın akışında yer almadı. Merakla araştırılan "Baraj dizisi yeni bölüm neden yok?" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

31 Mart FOX Tv yayın akışına göre Baraj dizisinin yeni bölümü yerine özel bölüm ekranlara geliyor. Baraj dizisinin neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ 2. BÖLÜMDE NE OLDU?

Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.

BARAJ 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

‘BARAJ’ dizisi; üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları büyük bir aşkı anlatacak.

Hikâye; bir baraj inşaatında çalışan sert, disiplinli ve yalnız ustabaşı Nazım ile başlar. Nazım; geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile yazışmaktadır. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur. Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım’a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul’un şaşalı hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Nehir, Tarık’ı çok beğenir ve yanına geleceğini yazar. Nazım hiç anlaşamadığı ukala ve kendini beğenmiş Tarık’tan birkaç günlüğüne yerine geçmesini ve Nehir gidene kadar durumu idare etmesini ister. Tarık bunu yapacaktır. Ama karşılığında Nazım’dan istediği şey Nazım için işleri iyice karıştıracaktır. Üstelik Nehir’in de büyük bir sırrı vardır. Nehir bir dolandırıcıdır.