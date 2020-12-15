Baraj dizisi 18.yeni bölüm fragmanı nefes kesti! Nazım intikam peşinde

Baraj dizisi 18. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Baraj dizisinde bu hafta Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır. Nefes kesen yeni bölümü ile Baraj dizisi 18. yeni bölüm fragmanı ve detayları haberimizde..



Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Baraj dizisi yeni bölümünde, Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır.

Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan...

Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık’ın planı işe yaramış, Halil’in cesedinin Nazım’ın bahçesinden çıkması Nazım’ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım’ı kurtarabilmek için Hakan’dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar’ı getirmiş olsa da Hakan’ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım’ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

BARAJ DİZİSİ 18. BÖLÜM FRAGMANI