Baraj dizisi 17. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu? Baraj 16. son bölüm izle

Baraj dizisi 16. son bölümde farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Baraj dizisinde 17. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İzleyiciler Baraj dizisi 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? sorusuna yanıt arıyor.

BARAJ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Son bölümüyle yine dikkatleri çeken dizide, işler çığrından çıkmış durumda. Tarık'ın akıl almaz hamlesiyle Nazım zor duruma düşer. Sevilen dizinin merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.

BARAJ 16. SON BÖLÜM FULL İZLE

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...