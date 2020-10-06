Baraj 8. bölüm izleme linki! Baraj 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Baraj yayınlanan 8. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün paylaştığı Baraj dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. 8. bölümde Nazım, Nehir’e tanıştıkları internet sitesinden mesaj yazarak bütün gerçekleri itiraf eder. Peki, Baraj 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



BARAJ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım; Tarık ve Nehir’in yakınlaşmasına artık dayanamaz. Nehir’e tanıştıkları internet sitesinden mesaj yazarak bütün gerçekleri itiraf eder. Nehir’in mesajı görmesi an meselesidir.

Tarık, Nehir’le yakınlaşmasının etkisindedir. Ancak bir taraftan onunla kaçmak isteyen Zahra diğer taraftan kızıyla evlenmesi için baskı yapan Kemal Bey arasında iyice sıkışmış durumdadır.

Tüm baraj çalışanları için organize edilen yemekli eğlencede Tarık, Zerrin’den Nehir’in dolandırıcı olduğunu öğrenir. Tarık sinirle Nehir’in yanına gider. Nehir’e Nazım olmadığı gerçeğini söyler. Sert konuşur. Nehir yıkılır. Her şeyden habersiz Nazım, Nehir’in karşısına çıkar.

BARAJ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra