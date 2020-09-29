Baraj 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 7. bölümde neler olacak?

Baraj her hafta salı akşamları FOX TV ekranlarında saat 20.00'da başlıyor. Yeni sezonda heyecanın yine doruk noktada olduğu Baraj 7. bölüm bu akşam yayınlanacak. Baraj 8. bölüm fragmanı ise bir sonraki haftanın olayları hakkında ipucu verecek.

BARAJ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam yayınlanacak olan 7. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





BARAJ 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra’nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey’in Tarık’ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık’ın Nehir’den vazgeçmeye niyeti yoktur.

Zerrin’in baraja gelmesi bütün dengeleri bozar ve büyük yalanların ortaya çıkmasına sebep olacak bir olaylar zincirini tetikler. Ona söylenen büyük yalanı öğrenen Nehir ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet’in izini bulması artık Nehir’i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir.