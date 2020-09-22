Baraj 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 6. bölümde neler oldu?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük paylaşırken yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat oturuyor. Dizinin 22 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde Tarık hapis hayatından nihayet kurtulur ve Nehir ile baş başa vakit geçirir. Peki, Baraj 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



BARAJ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet’in izini bulması artık Nehir’i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım.

BARAJ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra