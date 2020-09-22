Baraj 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 6. bölümde neler oldu?
Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Baraj yayınlanan 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı Baraj dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Peki, Baraj 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fox Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük paylaşırken yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat oturuyor. Dizinin 22 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde Tarık hapis hayatından nihayet kurtulur ve Nehir ile baş başa vakit geçirir. Peki, Baraj 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BARAJ 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BARAJ 6. BÖLÜM ÖZETİ
Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.
Eski kurbanları İsmet ve Ahmet’in izini bulması artık Nehir’i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım.
BARAJ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI
Feyyaz Duman – Nazım
Biran Damla Yılmaz – Nehir
Burak Yörük – Tarık
Sumru Yuvrucuk – Zerrin
İman Casablanca - Zahra