Baraj 4. bölüm izleme linki! Baraj 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Baraj yeni sezonuna başlamasıyla beraber tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün paylaştığı Baraj dizisi koronavirüs nedeniyle yayın hayatına ara vermiş ve geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekranlara geri dönmüştü. İşte Baraj 4. bölüm özeti ve 5. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



BARAJ 4. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım bildiği Tarık’tan beklediği ilgiyi göremeyen Nehir, Zerrin’in hastalığını da öğrenince İstanbul’a dönmek ister. Tarık’ın tehdidinden sonra Nehir’i ondan olabildiğince uzak tutmak isteyen Nazım ise bu isteği üzgün bir şekilde kabul eder. Ama Tarık’ın barajda geçirdiği bir kaza sakatlanmasına sebep olunca Nehir onu yalnız bırakmak istemez.

Nehir’in Tarık’a her geçen gün yakınlaşmasına tanık olmak zorunda kalan Nazım, Tarık’tan nasıl kurtulabileceğini bulmaya çalışır. Fakat bütün bu karmaşa içinde barajdaki bir kişi Nazım-Tarık yalanını öğrenir.

BARAJ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra