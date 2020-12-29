Salı akşamlarının fenomen dizisi Baraj bu akşam 20. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Baraj 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Baraj 20. bölümde neler olacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Baraj dizisinde Nehir’in kendisinden saklanan gerçekleri öğrenmesinin ardından atacağı adımlar izleyicileri ekrana kilitleyecek..

BARAJ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Baraj 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BARAJ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baraj dizisinde Nehir’in kendisinden saklanan gerçekleri öğrenmesinin ardından atacağı adımlar merak konusu oldu.

Baraj dizisinin ekrana gelen son bölümünde Nazım ve Bahar’ın evlenmeye vermesi herkesi şaşırtır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir olur. Nehir bu habere üzülürken Hakan ise Nazım’ın intikam peşinde olduğunu düşünmektedir ve onunla yüzleşmeye karar verir.

İkili arasında yaşanan yüzleşmenin ardından adeta savaş başlar. Bu sırada Meryem ise abisinin cinayet soruşturmasını yeniden açmak için İstanbul’a gelir. Tarık, İbrahim ve Zahra bu geri dönüşten çok rahatsız olur. Sırlarının ortaya dökülmesinden korkan üçlü Meryem’i geri göndermeye çalışır. Nazım’ın açtığı savaş karşısında da panik olan üçlü birbirine düşmeye başlar. Hakan kır kardeşi Bahar’ın Nazım ile evlenmesini istememektedir. Bu yüzden başlayan büyük kavga Nehir’in büyük bir sırrı öğrenmesine sebep olur.

BARAJ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

Fox Tv'nin sevilen dizisi Baraj bu akşam 20. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak ekrana gelen dizinin başrolünde ise Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Peki, Baraj 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Baraj 20. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...