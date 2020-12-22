Baraj 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 19. bölüm özeti ve izleme linki

Salı akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Baraj'da bu akşam neler yaşanacağı merak ediliyor. Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk'un başrolünde yer aldığı Baraj dizisinde bu akşam Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

BARAJ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ 19. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

BARAJ 19. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım ve Bahar’ın evlilik kararını açıklaması herkes üzerinde şok etkisi yaratır. Bu haberden en çok etkilenen ise Nehir’dir. Nazım’ın Bahar’a yakınlaşmasını intikam duygusuyla yaptığına inanan Hakan, Nazım’la yüzleşir. Aralarında tansiyonun giderek yükseleceği bir savaş başlamak üzeredir.

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’in ani dönüşünden rahatsız olurlar. Meryem abisinin yeniden açılan cinayet dosyasının peşinden gidecektir. İstanbul’a bu yüzden gelmiştir. Bu istek üçlüyü korkutur. Meryem’i geri döndürmek ve Nazım’a açık vermemek adına atacakları her hamle onları birbirine düşürecektir.

Hakan ve Bahar arasında çok sert bir kavga yaşanır. Hakan, Bahar’ın Nazım’dan vazgeçmesini ister. Bu tartışmayı izleyen Nehir büyük bir sırrı öğrenecektir.