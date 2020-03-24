Baraj 2. bölüm izle! Baraj 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Baraj yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Başrollerini Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı Baraj dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı ve büyük beğeni topladı. Dizisinin yapımcılığını Fatih Aksyon ve Yağmur Ünal üstlenirken yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat oturuyor. Dizinin 2. bölümünde Nazım gerçekleri anlatmaya karar verir fakat gerçekleri anlatmak hiç de kolay olmayacaktır. Peki, Baraj 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan ve büyük beğeni toplayan Baraj dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 2. bölümü izleyen izleyiciler de “Baraj 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu aratmaya başladı. Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizide Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor. Haberimiz içerisinden Baraj yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
BARAJ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BARAJ 2. BÖLÜM ÖZETİ
Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.
Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.
BARAJ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI
Feyyaz Duman – Nazım
Biran Damla Yılmaz – Nehir
Burak Yörük – Tarık
Sumru Yuvrucuk – Zerrin
İman Casablanca - Zahra