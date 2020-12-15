  • $7,8338
  • 9,537
  • 464.439
  • 1392.35
  • Haberler
  • Magazin
  • Baraj 19. bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 18. yeni bölüm izleme linki
15 Aralık 2020 Salı 13:42 | Son Güncelleme:

Baraj 19. bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 18. yeni bölüm izleme linki

Baraj 19. bölüm fragmanı geldi mi" Baraj 18. yeni bölüm izleme linki

Fox Tv'nin ilgi ile takip edilen dizisi Baraj bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi olarak ekranlara geldi. Baraj 19. bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 18. yeni bölümde neler olacak? İşte tüm merak edilenler..

Baraj dizi bu akşam 18. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baraj dizisi yeni bölümünde, Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı dizide yeni bölüm fragmanı da merak edilecek.

BARAJ 19. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Baraj yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BARAJ 18. YENİ BÖLÜM İZLEME LİNKİ

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baraj dizisi yeni bölümünde, Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır.

Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan...

Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.

<p>Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla <span>Sönmez,

Çukur final sahnesiyle nefes kesti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2020 yılında dünyada meydana gelen önemli olaylar

Bursa'da kuraklıktan dolayı bir sulama göleti daha kurudu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.