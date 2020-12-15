Baraj 19. bölüm fragmanı geldi mi? Baraj 18. yeni bölüm izleme linki

Baraj dizi bu akşam 18. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baraj dizisi yeni bölümünde, Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı dizide yeni bölüm fragmanı da merak edilecek.

BARAJ 19. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Baraj yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baraj dizisi yeni bölümünde, Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır.

Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan...

Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.